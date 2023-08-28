ضبط عدد من المواطنين والمقيمين لممارستهم التسوّل في القصيم

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 أغسطس 2023, 5:49 صباحاً

تتواصل جهود الجهات الأمنية في مختلف مناطق المملكة، لرصد المتسوّلين وضبطهم. ونجحت الجهات الأمنية في منطقة القصيم، في رصد وضبط مواطنة تقوم بالتسوّل واستعطاف المصلين داخل أحد المساجد، إضافة إلى رصد وضبط امرأة من الجنسية اليمنية تقوم بالتسوّل واستعطاف المصلين بداخل أحد الجوامع وفي أثناء خروجهم بعد فراغهم من أداء الصلاة. وأوضح حساب الأمن العام على "إكس"، أنه تمّ رصد وضبط شخص من الجنسية الأردنية يقوم بالتسوّل داخل أحد المساجد. وشدّد الأمن العام على المواطنين بضرورة الإبلاغ عن المتسوّلين على الرقم 911 بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، ورقم 999 في جميع مناطق المملكة.

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