انت الان تتابع "الزعاق": نعيش مرحلة فاصلة بين "الحر اللاهب" و"الاعتدال الماتع".. موسم سهيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 أغسطس 2023, 6:05 صباحاً

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ إننا نعيش الفترة الحالية مرحلة فاصلة بين الحر اللاهب والاعتدال الماتع، بما يُسمى "موسم سهيل". وأضاف الزعاق؛ أن قبل سهيل تكون جمرة القيظ وبعده أيام الوسم، وهي الأيام الألطف والأمتع في السنة على كل المناطق، فإذا نزل فيه مطر تكون سنة ربيعية عند البادية، ومبروكة عند البحارة؛ لأنه يخرج اللؤلؤ والمرجان. وتابع في فيديو على حسابه في "إكس"، سهيل 4 نجوم كل نجم ثلاثة عشر يوماً، ويختلف كل نجم في ظهوره، فالأول تلمُّس التمر بالليل لكثرته، والثاني يبرد آخر الليل، والثالث لا تأمن السيل، والرابع طاب الليل. وأكمل، أن سهيلاً ينقسم إلى قسمَيْن: الأول، داخل في حيز القيظ ويسمى القويظة، والآخر في حيز الوسم؛ فمطره ينبت ما ينبته الوسم.

كانت هذه تفاصيل خبر "الزعاق": نعيش مرحلة فاصلة بين "الحر اللاهب" و"الاعتدال الماتع".. موسم سهيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.