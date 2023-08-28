انت الان تتابع عملية تشخيصية وتركيب دعامة في الشريان التاجي لمريضة في القنفذة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 أغسطس 2023, 6:54 صباحاً

أجرى فريق طبي في مستشفى جنوب القنفذة العام، عملية تشخيصية، وتركيب دعامة في الشريان التاجي الأيمن لمريضة تبلغ من العمر 38 عامًا. وأوضحت "صحة القنفذة" أن المريضة حضرت إلى الطوارئ تشكو من ألم حاد في الصدر، وبعد الكشف والتشخيص وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة، تَبين وجود ذبحة صدرية، وتم التعامل مع الحالة، حتى غادرت المستشفى بصحة جيدة". يُذكر أن مستشفى جنوب القنفذة العام أجرى 47 عملية قسطرة قلبية ناجحة منذ افتتاحه نهاية عام 2022م. مستشفى جنوب القنفذة العام

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