تجمع المدينة الصحي ينصح الوالدين بتقديم وجبة الإفطار للطفل بالمنزل

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محمد بن مسعود - الدمام - نصح تجمع المدينة المنورة الصحي، الوالدين بضرورة الحرص على تقديم وجبة الإفطار للطفل في المنزل قبل ذهابه للمدرسة.

وتحت عنوان "الدراسة بصحة"، قال التجمع إن تقديم الوالدين وجبة الإفطار لأطفالهم بالمنزل يضمن تأكدهم من تناولهم لها.

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