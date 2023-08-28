انت الان تتابع انتهاء الصيف وبدء الخريف.. 3 أبجديات جوية ودلالات يبرزها "كراني" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 أغسطس 2023, 7:26 صباحاً

تَطَرق خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، إلى 3 نقاط أبجدية عن انتهاء الصيف وبداية الخريف وما تحمله من دلالات. وأوضح "كراني"، أن "الصيف ينتهي بحرارته فوق المعدل الذي أقره علماء العالم؛ مما أدى إلى تكوّن (القبب الحرارية)"؛ مشيرًا إلى أن "الخريف يبدأ في 23 سبتمبر بعد فترة انتقالية طالت ومال الطقس فيها للطابع الصيفي في البداية". وأردف، عبر حسابه على "إكس" (تويتر سابقًا): "كان المؤثر السطحي وامتداد (الهند الموسمي) والآزور من الشمالية الغربية".

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