انت الان تتابع كيف تقي نفسك من ارتفاع الضغط؟.. هنا 7 عوامل مؤثرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 أغسطس 2023, 7:42 صباحاً

كشفت وزارة الصحة، ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم، عن مجموعة من العوامل تعمل على الوقاية من ارتفاع ضغط الدم. وأوضحت المديرية أن 7 عوامل، هي: "تناول الطعام الصحي الغني بالفواكه الطازجة والخضراوات، والحبوب الكاملة، والبروتينات"، و"تقليل الطعام الغني بالدهون المشبّعة"، و"متابعة قياس الضغط بانتظام". وأشارت، عبر حسابها "على "إكس" -"تويتر" سابقاً-، إلى "تجنب التدخين لأضراره على الأوعية الدموية والشرايين"، و"التقليل من تناول ملح الطعام، بحيث لا يتجاوز ٥ جرامات يومياً -ملعقة شاي صغيرة-"، مع "المحافظة على وزن صحي"، و"ممارسة الرياضة بقدر 150 دقيقة في الأسبوع".

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