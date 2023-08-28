انت الان تتابع زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب هندوكوش في أفغانستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 أغسطس 2023, 7:44 صباحاً

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر، اليوم، منطقة هندوكوش في أفغانستان. وأفاد المركز الوطني لرصد الزلازل التابع لإدارة الأرصاد الجوية الباكستانية، في بيان، بأن مركز الزلزال كان على عمق 184 كيلومترًا تحت سطح الأرض. ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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