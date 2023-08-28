انت الان تتابع قطعت آلة كهربائية أوردته وأعصابه.. 6 ساعات جراحة تنقذ ذراع مصاب بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 أغسطس 2023, 8:28 صباحاً

تمكّن فريق طبي في مستشفى شرق جدة من إنقاذ ذراع مقيم يبلغ من العمر 46 سنة؛ تعرَّض لكسرٍ وقطعٍ في الأعصاب والأوردة بآلةٍ كهربائية. وأوضحت "صحة جدة" أنه عند استقبال الحالة في الطوارئ تم نقلها بشكلٍ عاجلٍ إلى غرفة العمليات، وعلى الفور قام الفريق الطبي المكوّن من جراحة العظام وجراحة المخ والأعصاب وجراحة الأوعية الدموية وقسم العمليات والتخدير، بإجراء عملية جراحية عاجلة لإنقاذ طرف المريض استغرقت 6 ساعات متواصلة -وبفضل الله- أسهمت العناية الإلهية، وسرعة إنجاز العملية في الحفاظ على يد المصاب واستعادة الحركة لها. يُذكر أن مستشفى شرق جدة أجرى 520 عملية خلال شهر يوليو الماضي، منها 186 عملية مجدولة، و166 عملية طارئة، و168 عملية لجراحات اليوم الواحد.

كانت هذه تفاصيل خبر قطعت آلة كهربائية أوردته وأعصابه.. 6 ساعات جراحة تنقذ ذراع مصاب بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.