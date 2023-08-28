انت الان تتابع نصيحة صيدلي.. "سعود الطبية": قطرة العين يمكن استخدامها للأذن أيضاً وليس العكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أن قطرة العين يمكن استخدامها للأذن دون أضرارٍ صحية، في حين أن العكس باستخدام قطرة الأذن بالعين غير صحيح تماماً.

وتحت عنوان نصيحة صيدلي، قالت المدينة في إنفوجراف نشرته اليوم، إن قطرة العين معقمة، ويمكن استخدامها للأذن كذلك، عكس قطرة الأذن غير المعقمة التي لا ينصح باستخدامها في العين.

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