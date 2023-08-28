انت الان تتابع بعد هبوط مركبتها الفضائية على سطح القمر.. لماذا اضطرت الهند لنشر هذا الفيديو؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رغم احتفال العالم بالهند بعد الهبوط التاريخي لمركبة الفضاء الهندية تشاندريان- 3 على سطح القمر، الأربعاء الماضي، لتصبح أول برنامج فضائي يصل إلى منطقة القطب الجنوبي للقمر بمركبة فضائية آلية؛ فإن البعض شكّك في هذا الحدث؛ وهو ما اضطر الهند إلى نشر فيديو لحظة الهبوط، وآخر لخروج المركبة الفضائية الذهبية.

وحسب موقع "ماشابل" الأمريكي، زعم العديد من مواقع الإنترنت الساخرة أن هبوط المركبة الهندية على سطح القمر لم يحدث، وأن نشر صورة للمركبة لا يؤكد ذلك.

وحسب "ماشابل"، يتبنى أصحاب نظرية المؤامرة هذا الرأي، كما أنكروا من قبلُ هبوط مركبة أبولو على سطح القمر؛ فحتى الصور في بعض الأحيان لا تكون كافية لإقناع الأشخاص الذين يميلون إلى تصديق نظريات المؤامرة.

ومن أجل إقناع المشككين، قامت المنظمة الهندية للبحث الفضائي (ISRO)، بنشر صورة لمركبتها تشاندريان- 3 على سطح القطب الجنوبي للقمر، وقد ظهر ظل أحد أعمدة ارتكازها بشكل واضح على سطح القمر.

وعلى موقع "إكس"، قال جوناثان ماكدويل، عالم الفلك في جامعة هارفارد سميثسونيان الأمريكية: "أخيرًا يتم إصدار صورة رسمية من مركبة الفضاء بعد الهبوط، وهو التأكيد الأخير الذي نحتاجه للهبوط الناجح. تهانينا لجميع المشاركين في المهمة".

وبعد ذلك قامت وكالة الفضاء الهندية بنشر مقطع فيديو مدته دقيقتان للمركبة الفضائية وهي تهبط على سطح القمر، وقد تم التقاط الفيديو بواسطة الكاميرا، التي ساعدت في العثور على مكان آمن -دون صخور أو خنادق عميقة- للهبوط عليه، ويُظهر مقطع فيديو قصير آخر المركبة الفضائية الذهبية ذات الست عجلات، براغيان، وهي تخرج من المركبة الفضائية، وهي اللقطات التي انتشرت في وسائل الإعلام.

وحسب موقع "ماشابل"، فكل ما نستطيع مشاهدته في فيديو الهبوط، هو التضاريس القمرية التي تمر في الخلفية. تبدو وكأنها أميال وأميال من كعكة إسفنجية رمادية، مليئة بالحفر والبثور. وفي آخر 13 ثانية، تظهر زاوية الكاميرا وكأنها تتكيف مع وضع أكثر استقامة وتنخفض تدريجيًّا إلى الأسفل.