انت الان تتابع لجنة تحكيم التصفيات النهائية بمسابقة الملك عبدالعزيز تستمع لتلاوات 12 متسابقاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

استمعت لجنة تحكيم التصفيات النهائية بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، في دورتها الـ (43)، اليوم، إلى تلاوات 12 متسابقاً في الفترة الأولى، حيث بلغ إجمالي مَن تمّ الاستماع إلى تلاواتهم 48 متسابقاً.

وكان المتسابقون، صباح اليوم، من المملكة إضافةً إلى عددٍ من الدول، وهي: طاجيكستان، وليبيا، وموريتانيا، والأردن، وزامبيا، وسوريا، والولايات المتحدة الأمريكية، وماليزيا، وسنغافورة، وأوزبكستان، على أن تستأنف اللجنة أعمالها مساءً بالاستماع لتلاوات 10 متسابقين من دول مختلفة.