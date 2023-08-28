انت الان تتابع لجنة تحكيم التصفيات النهائية بمسابقة الملك عبدالعزيز تستمع لتلاوات 12 متسابقاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
28 أغسطس 2023, 10:26 صباحاً
استمعت لجنة تحكيم التصفيات النهائية بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، في دورتها الـ (43)، اليوم، إلى تلاوات 12 متسابقاً في الفترة الأولى، حيث بلغ إجمالي مَن تمّ الاستماع إلى تلاواتهم 48 متسابقاً.
وكان المتسابقون، صباح اليوم، من المملكة إضافةً إلى عددٍ من الدول، وهي: طاجيكستان، وليبيا، وموريتانيا، والأردن، وزامبيا، وسوريا، والولايات المتحدة الأمريكية، وماليزيا، وسنغافورة، وأوزبكستان، على أن تستأنف اللجنة أعمالها مساءً بالاستماع لتلاوات 10 متسابقين من دول مختلفة.
ونوّهت وزارة "الشؤون الإسلامية" إلى تميُّز قراءات المتسابقين في التصفيات النهائية للمسابقة في أفرع المسابقة الخمسة، التي بدأت السبت الماضي، مؤكدةً أن هذه الدورة للمسابقة هي الأعلى من حيث مشاركة المتسابقين الذين بلغ عددهم 166 متسابقاً من 117 دولة من مختلف دول العالم.
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