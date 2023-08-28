تهتّك عظمة الأنف والعين.. فريق طبي ينهي معاناة طفلة مع الجيوب الأنفية ببريدة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 أغسطس 2023, 10:44 صباحاً

أنهى فريق طبي في تخصص الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، معاناة طفلة في العاشرة من عمرها استمرت أشهر عدة؛ بسبب التهابات فطرية في الجيوب الأنفية. وقال تجمع القصيم الصحي: راجعت الطفلة المريضة المستشفى بعد ملاحظة ذويها وجود تورم وبروز في العين اليسرى استمر أكثر من شهرين، صاحَبَه أعراض أخرى تمثلت في حدوث نزول دمعي بشكل متزايد من العين، إضافة إلى مشكلة انسداد مجرى التنفس في الجانب الأيسر من الأنف. وأضاف أن الفحوصات المخبرية أُجريت للمريضة بشكل عاجل، وعمل المنظار لها؛ وتبيّن وجود لحميات من الدرجة الرابعة في الجهة اليسرى من الأنف؛ مما دفع الفريق الطبي لطلب أشعة مقطعية فورية للمريضة، أظهرت أن لديها التهابات فطرية في الجيوب الأنفية، مع تهتك العظمة الفاصلة بين الأنف والعين اليسرى، وكذلك تمدد الالتهابات الفطرية إلى ما حول العين اليسرى، وتغير في شكل عظمة قاع الجمجمة. وأشار التجمع إلى أن الفريق المعالج وضع الخطة العلاجية المناسبة للطفلة المريضة بصرف علاج كورتيزون، والقيام بعملية تنظيف الجيوب الأنفية بواسطة المنظار.. وتمت العملية بنجاح مع المحافظة على سلامة العين، كما تم عمل تجربة اختبار النظر وحركة العين للمريضة والتي بيّنت سلامتها، وغادرت الطفلة المستشفى مصحوبة بالعافية. يُذكر أن مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة أجرى 8656 عملية جراحية خلال النصف الأول من العام الحالي 2023م.

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