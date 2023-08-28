انت الان تتابع بتخصيص 260 لوحة.. وزير الشؤون البلدية يعتمد المخطط الإعلاني لتبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
28 أغسطس 2023, 10:48 صباحاً
اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل المخطط الإعلاني لمدينة تبوك؛ وذلك تفعيلًا لاستراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن؛ حيث تتماشى مع دليل التصميم العمراني للمنطقة.
وقال أمين منطقة تبوك المهندس حسام بن موفق اليوسف: المخطط يهدف لتقديم هوية للمستثمرين لمراعاتها أثناء إعداد التصاميم النهائية للوحات الإعلانية؛ حيث تكون بنمط موحد خاص بالمنطقة، ووفق معايير متناسبة مع هوية المدينة واقتصادها، إلى جانب تعزيز جهود الأمانة لتحسين المشهد الحضري، ودعم التحول الرقمي، وعناصر المدن الذكية، وتحقيق الاستدامة المالية عبر استثمار الموارد المتنوعة للأمانة.
وأضاف "اليوسف": راعى المخطط عددًا من الجوانب المهمة مثل توحيد الهوية البصرية للوحات الإعلانية، بما يتناسب مع الهوية العمرانية للمنطقة، وتحديد الأعداد المناسبة منها؛ لضمان عدم إحداث تلوث بصري من تكدس اللوحات الإعلانية في بعض التقاطعات بتمكين شرائح إعلانية جديدة، وتحديد مناطق رقمية لتحويلها إلى معالم رئيسية للمدينة مستقبلًا بأعداد مناسبة من اللوحات تضفي بُعدًا جماليًّا للمدينة وتمنع من الانتشار العشوائي لها في الطرق والشوارع؛ حيث تضمن تخصيص 260 لوحة إعلانية بمدينة تبوك، و112 لوحة للشرائح الجديدة، وتضمين عناصر المدن الذكية في مختلف الوسائل الإعلانية، وتصميم الهوية الإعلانية للمدينة.
وأكد أن تنفيذ أهداف المخطط سيسهم في تعزيز مكانة تبوك كرافد استثماري واقتصادي مهم في المملكة.
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