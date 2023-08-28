أوقف حركة القطارات بين فرنسا وإيطاليا.. شاهد لحظة انهيار صخري مرعب في بلدة سافوا الفرنسية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 أغسطس 2023, 10:55 صباحاً

توقفت حركة القطارات والسيارات اليوم الاثنين بين فرنسا وإيطاليا عبر جبال الألب، وستبقى معطلة حتى الأربعاء على الأقل، بعد انهيار صخري ضخم في وادي موريان، في منطقة سافوا وسط شرقي فرنسا. وحسب وكالة "فرانس برس"، فقد اصطدمت عدة كتل صخرية يبلغ حجمها حوالى 700 متر مكعب، بحاجز تم تركيبه على طريق فرعي في "قطاع خاضع للمراقبة بشكل خاص"؛ وفق ما أوضحته محافظة سافوا في بيان. وأدى هذا الانهيار الذي وقع الساعة 17:15 مساء الأحد، إلى توقف حركة القطارات بين فرنسا وإيطاليا على خط شامبيري- تورينو، وكذلك القطارات المحلية في وادي موريان؛ بحسب الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديد (SNCF). وأشارت الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية إلى أن تعليق الحركة سيستمر حتى الأربعاء على الأقل. ونبّه وزير النقل الفرنسي كليمان بون إلى أن العودة إلى الوضع الطبيعي "ستستغرق عدة أيام". وكتب الوزير الاثنين على موقع "إكس": "بعد الانهيار الهائل الذي وقع أمس في موريان، تمت تعبئة فرقنا لإعادة حركة السير على الطرق والسكك الحديدية في أسرع وقت ممكن. الأولوية المطلقة لسلامة الجميع". كما تم إغلاق النفق الطرقي في فريجوس أمام حركة المرور لجميع المركبات التي يزيد وزنها على 3.5 أطنان في كلا الاتجاهين. وطلبت محافظة سافوا من الشاحنات والحافلات العبور من نفق جبال مون بلان أو الطريق السريع A8.

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