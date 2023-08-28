"مخشع" مديرًا عامًّا لفرع التجارة بمكة المكرمة

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر وكيل وزارة التجارة قرارًا بتعيين خليل بن إبراهيم مخشع مديرًا عامًّا لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة.

ويعد "مخشع" من الكفاءات الإدارية المميزة.

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