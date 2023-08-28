انت الان تتابع تسريبات جديدة تكشف مواصفات "هواوي ميت 60" المرتقب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

كشفت مصادر صحفية عالمية، عن تسريبات بشأن هاتف "هواوي" المرتقب "ميت 60".

وتظهر الصور المسربة لهاتف "هواوي ميت 60" الذي لا يزال قيد الإنتاج، أنه سيأتي بتصميم مزدوج اللون من الجهة الخلفية، ما يظهر أنه سيأتي بخيارات ألوان مميزة.

ويظهر هاتف "هواوي ميت 60" في التسريبات باللون الأرجواني من الجزء العلوي في الزجاج، فيما سيأتي الجزء السفلي شفافًا، ما يجعله لونين في نفس اللون، اعتمادًا على زاوية سقوط الضوء على سطحه.

ويحتوي الخيار الأبيض العاجي على جزء سفلي رمادي بالكامل، بينما يبدو أن الخيار الأسود يفتقر إلى عنصر التصميم هذا.

ولا يمكننا التأكيد أو النفي بثقة لأن الصور مأخوذة من مسافة بعيدة، والزاوية أيضاً لا تساعد.

وتبدو صورة الهاتف المسربة أن جزيرة الكاميرات الخلفية ستكون دائرية في منتصف الهاتف.