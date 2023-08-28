انت الان تتابع وزير الصحة الأردني: قراءة الأخبار السيئة أسهمت في ارتفاع نسبة الأمراض النفسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 أغسطس 2023, 11:20 صباحاً

عزا وزير الصحة الأردني فراس الهواري ارتفاع الأمراض النفسية للظروف التي مرّ بها العالم سواء أكانت بسبب جائحة كورونا أو الظروف المعيشية أو قراءة الأخبار السيئة. ووفق "الهواري"، فإن اختصاص الصحة النفسية سيكون من أكثر التحديات التي ستواجه القطاع الصحي العالمي في الأعوام المقبلة؛ نظرًا لارتفاع نسب القلق والكآبة والأمراض النفسية في العالم. وأشار وفق وكالة "عمون" للأنباء، إلى أن ارتفاع الأمراض النفسية مردّه الظروف التي مرّ بها العالم سواء أكانت بسبب جائحة كورونا أو الظروف المعيشية أو التطور التكنولوجي باستخدام الهواتف المحمولة وقراءة الأخبار السيئة. وأوضح أن الوزارة بدأت بإعادة تأهيل مستشفياتها النفسية، وعملت على تحسين مستوى الخدمة فيها، ووضعت خطة مع الشركاء لإدخال تخصصات لعلاج الصحة النفسية ضمن أغلب المراكز الصحية المنتشرة في البلاد.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة الأردني: قراءة الأخبار السيئة أسهمت في ارتفاع نسبة الأمراض النفسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.