مباحثات "سعودية- بولندية" لتعزيز التعاون في النقل والخدمات اللوجستية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 أغسطس 2023, 11:55 صباحاً

عقد وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم، لقاءً ثنائيًا مع وزير البنية التحتية البولندي أندجي أدامتشيك، خلال زيارته الرسمية لجمهورية بولندا. وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين السعودي والبولندي في مجال النقل والخدمات اللوجستية. وقدّم الجاسر نبذة تعريفية عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وما تتضمنه من مستهدفات طموحة وفرص استثمارية ضخمة وواعدة تسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي. من جانبه، استعرض وزير البنية التحتية البولندي برامج التطوير في البنية التحتية ومجالات النقل كافة في بولندا.

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