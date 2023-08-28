"الأرصاد" يُصدر "إنذارًا أحمر" من أمطار غزيرة على الليث والقنفذة

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً "إنذار أحمر" من هطول أمطار غزيرة على محافظتي الليث والقنفذة، والأجزاء الساحلية الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة برياح نشطة وانعدام لمدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة 11 مساءً.

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