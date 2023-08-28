انت الان تتابع وزير خارجية القمر: ندعم استضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030 في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 أغسطس 2023, 1:32 مساءً

أكد وزير خارجية جمهورية القمر المتحدة ظاهر ذو الكمال، دعم بلاده لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب لقاء المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، مع الرئيس العقيد عثمان غزالي، رئيس جمهورية القُمر المتحدة. وأعرب عن ترحيب بلاده بعقد المملكة هذا العام "القمة السعودية الإفريقية الأولى، والقمة العربية الإفريقية الخامسة" في الرياض. من جهته عبّر "قطان"، عن شكر وتقدير المملكة لهذا الدعم الذي يُعد ترجمة للعلاقات المميزة بين البلدين الشقيقين.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية القمر: ندعم استضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030 في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.