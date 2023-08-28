شاشة عملاقة لنقل مسابقة الملك عبدالعزيز للحضور بقاعة التصفيات النهائية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 أغسطس 2023, 1:49 مساءً

أضافت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، شاشةً عملاقةً بقاعة التصفيات النهائية بالمسجد الحرام تقوم بنقل جلسات الاستماع مباشرة للمتسابقين وتمكن الزوار والضيوف من الاطلاع على تفاصيل جلسات الاستماع. وهيأت الوزارة الشاشة العملاقة لتكون خلف المتسابق خلال جلسة الاستماع، ومن خلالها يطلع الزوار على تلاوة المتسابق بشكل مباشر من صفحات المصحف الشريف، كما تقدم معلومات تفصيلية للمتسابق خلال تلاوته عن اسمه ودولته والفرع الذي يشارك فيه. وتأتي هذه الخطوة مواكبة لرؤية الوزارة في تقديم أحدث الوسائل التقنية التي تخدم كتاب الله وخاصته. وأتاحت الوزارة خدمة البث المباشر بالصوت والصورة لفعاليات وتلاوات المتسابقين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية، على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) من خلال الرابط: (https://www.youtube.com/live/GPePKNzSAco?si=XgJVnti6tDLHW9Fp) وتشارك عدة محطات فضائية مرئية ومسموعة في تغطية فعاليات المسابقة وبرامجها والأنشطة المصاحبة للمسابقة وإجراء اللقاءات مع المتسابقين واللجان المنظمة.

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