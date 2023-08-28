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تدريبات لفرق الإطفاء والإنقاذ بمطار جدة

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، اليوم الاثنين، عن إجراء تدريبات لفرق الإطفاء والإنقاذ، تستمر لمدة أربعة أيام.

وذكر مطار الملك عبد العزيز، عبر حسابه بمنصة “إكس”، أنه يبدأ من اليوم الاثنين ولمدة 4 أيام، تدريبات لفرق الإطفاء والإنقاذ في المنطقة المخصصة للتدريب بساحة المطار.

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وأضاف مطار جدة، أن التدريبات تتضمن اشتعال حريق وهمي وتصاعداً للدخان، وذلك لتدريب الأفراد والآليات على مواجهة أي طارئ.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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