شكرا لقرائتكم تأشيرة زيارة العمل المؤقتة تدعم القطاع الخاص.. الأهداف والشروط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يأتي إصدار تأشيرة زيارة العمل المؤقتة والتي تم الإعلان عنها مؤخراً، في إطار التطورات المتسارعة التي تشهدها قطاعات التنمية والتركيز على استقطاب العمالة المؤهلة فضلاً عن دعم القطاع الخاص وتخفيف الأعباء المالية عنه.

أهداف تأشيرة العمل المؤقتة

كما تستهدف تأشيرة العمل المؤقتة التوسع في الاستفادة من العمالة المؤهلة بالداخل كما يواكب هذا التحرك المتغيرات وعدم الحاجة إلى العمالة طوال الوقت.

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وأوضحت منصة “قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن هذه التأشيرة تمكن المنشأة من استقدام عامل لمدة ثلاثة أشهر دون الحاجة لاستخراج إقامة ورخصة عمل، وذلك لأول مرة في تاريخ المملكة.

6 أشهر كحد أقصى

ووفقا لما أعلنته منصة قوى، فإن التأشيرة ستسمح لحاملها بالعمل في المملكة لمدة 3 أشهر من تاريخ دخول البلاد، مع إمكانية التجديد لمدة تصل إلى 3 أشهر أخرى وللحصول على التأشيرة هناك عدة شروط يجب استيفاؤها.

شروط تأشيرة العمل المؤقتة

ويشترط أن تكون حالة المؤسسة المستقدمة للفرد قائمة وأن تكون لديها رخصة سارية وسجل تجاري سارٍ مع استثناء الأنشطة التي لا تتطلب وجود سجل تجاري وفضلا عن ذلك، تشترط الوزارة عدم وجود أية ملاحظات سلبية على المؤسسة من قبل نظام حماية الأجور ، مع مطابقة المؤسسة لمتوسط مواصفات المنشأة الخضراء على الأقل.

كذلك لا يجوز بقاء حامل تأشيرة العمل المؤقتة في المملكة لمدة تزيد عن ستة أشهر حداً أقصى في السنة الواحدة، ما لم يتم تحويلها إلى تأشيرة عمل دائم، بحسب ما تنص عليه اللائحة التنظيمية للتأشيرات المؤقتة والموسمية.