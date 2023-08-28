شكرا لقرائتكم الاستماع لتلاوة 48 متسابقًا في التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - واصلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بلجنة تحكيم التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في اليوم الثالث من دورتها الـ (43)، جلسات الاستماع إلى تلاوات 12 متسابقًا في الفترة الصباحية وذلك في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرّمة، ليصل مجموع من تم الاستماع لتلاواتهم إلى 48 متسابقًا.

فيما تستأنف المسابقة استماعها مساء اليوم الاثنين لتلاوات 10 متسابقين في مختلف الفروع ومن مختلف دول العالم.

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تلاوات من دول مختلفة

واستمعت لجنة التحكيم بمقر المسابقة في رحاب المسجد الحرام صباح اليوم الاثنين لمتسابقين يمثلون دول “طاجيكستان وليبيا وموريتانيا والأردن وزامبيا وسوريا والولايات المتحدة الأمريكية وسوريا وماليزيا وسنغافورة والمملكة العربية السعودية وأوزبكستان.

تميز قراءات المتسابقين

ونوهت وزارة الشؤون الإسلامية بأن تميز قراءات المتسابقين في التصفيات النهائية للمسابقة في أفرع المسابقة الخمسة التي بدأت السبت الماضي.

كما أكدت أن هذه الدورة للمسابقة هي الأعلى من حيث مشاركة المتسابقين الذين بلغ عددهم 166 متسابقًا ومن ناحية عدد الدول التي بلغت هذا 117 دولة من مختلف دول العالم.