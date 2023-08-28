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جامعة الإمام عبدالرحمن تحدد موعد المقابلات للوظائف الصحية

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شكرا لقرائتكم جامعة الإمام عبدالرحمن تحدد موعد المقابلات للوظائف الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حددت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية يومي الخميس الموافق 31 أغسطس الحالي، والسبت 02 سبتمبر المقبل، موعداً لإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين على الوظائف الصحية التي تم الإعلان عنها سابقاً بدرجة أخصائي، وفني، وسكرتير طبي للرجال والنساء.

إجراء المقابلات

وأوضح المتحدث الرسمي لـ جامعة الإمام عبدالرحمن الدكتور طفيل اليوسف، أن مبنى العمادات المساندة D3 سيكون مقراً لإجراء المقابلات، ويمكن للمتقدم التأكد من موعد المقابلة الشخصية ومقرها على موقع الجامعة الإلكتروني (هنا).

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وأكد أنه يجب أن يلتزم المتقدم بالأنظمة واللوائح المنصوص عليها من قبل الإدارة العامة للموارد البشرية, متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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