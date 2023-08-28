شكرا لقرائتكم جمهورية القمر تدعم استضافة السعودية لمعرض إكسبو 2030 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد وزير خارجية جمهورية القمر المتحدة ظاهر ذو الكمال، دعم بلاده لطلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض.

استضافة السعودية معرض إكسبو

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب لقاء المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، مع الرئيس العقيد عثمان غزالي، رئيس جمهورية القُمر المتحدة، معربًا عن ترحيب بلاده بعقد المملكة العربية السعودية هذا العام “القمة السعودية الإفريقية الأولى، والقمة العربية الإفريقية الخامسة” في الرياض.

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من جهته عبّر المستشار قطان، عن شكر وتقدير السعودية لهذا الدعم الذي يُعد ترجمة للعلاقات المميزة بين البلدين الشقيقين.