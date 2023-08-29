انت الان تتابع بالفيديو.. الشرطة الأمريكية تواجه مسلحًا خطيرًا في جامعة نورث كارولينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 أغسطس 2023, 8:36 مساءً

تعاملت الشرطة في جامعة نورث كارولينا، في تشابل هيل، مع "شخص مسلح وخطير داخل الحرم الجامعي أو بالقرب منه"، وفقًا لتحذير من الجامعة يوم الاثنين. وفي التفاصيل، ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية أن متحدث باسم الجامعة رفض التعليق أكثر على الحادث، فيما لم يتم الرد على المكالمات إلى بلدة تشابل هيل على الفور. وقال أحد الشهود في الحرم الجامعي للشبكة إنهم محاصرون حاليًا في مبناهم ويرون ضباطًا مسلحين يفتشون الحرم الجامعي، وفقًا لسكاي نيوز عربية. ونصحت شرطة الجامعة جميع الطلاب بالدخول فورًا وإغلاق النوافذ والأبواب والانتظار حتى إشعار آخر، وفقًا لما ورد في رسالة بالبريد الإلكتروني.

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