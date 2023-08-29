زلزال بقوة 7.1 يضرب جزيرة بالي الإندونيسية

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محمد بن مسعود - الدمام - ضرب زلزال بقوة 7.1 المنطقة البحرية بجزيرة بالي في إندونيسيا يوم الاثنين، حسبما أفاد المركز الأوروبي-المتوسطي لعلم الزلازل.

وقال المركز- حسب موقع سكاي نيوز عربية- إن مركز الزلزال كان على بُعد 201 كيلومتر شمال ماتارام في إندونيسيا، وعلى عمق 518 كيلومتراً (322 ميل) تحت سطح الأرض.

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