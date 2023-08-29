"الجبير" يلتقي وزير الدولة البرلماني بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 28 أغسطس 2023, 9:16 مساءً

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في مدينة بليد السلوفينية، اليوم، وزير الدولة البرلماني بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية نيلز أنين، وذلك على هامش الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر منتدى بليد الاستراتيجي الدولي 2023م. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها، كما جرت مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة في أجندة المؤتمر. حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.

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