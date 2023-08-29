انت الان تتابع اكتشاف طبي صادم: لأول مرة.. استخراج دودة "الثعبان" من دماغ سيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

أثار اكتشاف طبي نادر الحدوث حالة من الدهشة والقلق في المجتمع الطبي، عندما اكتشفت الدكتورة هاري بريا باندي، جرَّاحة الأعصاب بمستشفى كانبرا، دودة دائرية حية، تبلغ طولها 8 سنتيمترات، في دماغ امرأة تبلغ من العمر 64 عامًا.

وفي التفاصيل، تم نقل المريضة، وهي من جنوب شرق نيو ساوث ويلز، إلى مستشفى كانبرا بعد عام من الشكاوى المتزايدة من الاكتئاب، وفقدان الذاكرة، إضافة إلى مجموعة من الأعراض الجسدية.

وأظهرت فحوصات الأشعة المغناطيسية وجود شذوذات في دماغها؛ ما استدعى إجراء عملية جراحية، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".

وأثار هذا الاكتشاف جدلاً واسعًا بين الأطباء والعلماء، خاصة بعد تحديد نوع الدودة الدائرية باسم "Ophidascaris robertsi"، وهي نوع معروف بأنه يصيب الثعابين بشكل أساسي.

هذه الحالة تُعتبر الأولى من نوعها عالميًّا فيما يتعلق بإصابة البشر بهذا النوع من الطفيليات.

ونظرًا لعدم وجود معلومات سابقة عن كيفية معالجة هذا النوع من الطفيليات في البشر، فإن الفريق الطبي بقيادة الدكتور سيناناياك قام بتطبيق مجموعة من التدابير الاحترازية، بما في ذلك استخدام الأدوية التي لا تسبب التهابات خطيرة عند موت الطفيلي.

ويُرجَّح أن تكون المرأة أُصيبت بالطفيلي عن طريق تجميع الأعشاب البرية بالقرب من بحيرة تُعرف بأنها موطن للثعابين.