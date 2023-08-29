انت الان تتابع أكثر من 135 ألف سائح سعودي إلى إسطنبول في شهر واحد.. هنا التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت بلدية إسطنبول بيانات إدارة السياحة والثقافة، وكشفت عن استقبال المدينة ما يقرب من 9 ملايين و776 ألفًا و635 سائحًا أجنبيًّا خلال النصف الأول من عام 2023م، وفي يوليو الماضي زار المدينة نحو مليون و873 ألفًا و97 سائحًا.

1- الروس على رأس القائمة بوصفهم أكثر السياح زيارة للمدينة خلال شهر يوليو، بواقع 185 ألفًا و636 سائحًا. 2- الألمان في المرتبة الثانية بواقع 135 ألفًا و568 سائحًا. 3- السعوديون في المرتبة الثالثة بواقع 135 ألفًا و96 سائحًا. 4- المرتبة الرابعة من نصيب الأمريكان بواقع 105 آلاف و41 سائحًا. 5- الإيرانيون في المرتبة الخامسة بواقع 97 ألفًا و352 سائحًا. 6-الفرنسيون بواقع 69 ألفًا و263 سائحًا. 7- البريطانيون في المرتبة السابعة بواقع 69 ألفًا و6 سائحين. 8- العراقيون في المرتبة الثامنة بواقع 51 ألفًا و257 سائحًا. 9- الكويتيون في المرتبة التاسعة بواقع 45 ألفًا و854 سائحًا.

وبلغت نسبة الروس من إجمالي زائري المدينة نحو 9.91٪، بينما بلغت نسبة الألمان 7.24٪، والسعوديين 7.21٪، والأمريكان 5.61٪، والإيرانيين 5.20٪، والفرنسيين 3.70٪، والبريطانيين 3.68٪، والعراقيين 2.74٪.

وخلال الأشهر السبعة الأولى استقبلت إسطنبول واحدًا من كل 3 زوار استقبلتهم تركيا البالغ عددهم 26 مليونًا و766 ألفًا و240 سائحًا.

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