انت الان تتابع بانوراما خلابة.. "القمر الأزرق" يُزيِّن سماء السعودية الخميس القادم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تتزين سماء السعودية بـ"القمر العملاق" الذي سيظهر بعد غد الخميس، ويُعتبر واحدًا من أكثر الأقمار إشراقًا وحجمًا في عام 2023.

ويُعرف القمر الكامل باسم "القمر الأزرق".

وتعتبر ظاهرة القمر العملاق هي الثانية في شهر أغسطس الجاري، بعد القمر الكامل الذي ظهر في الأول من الشهر نفسه، وعُرف بقمر النهر الأبيض.

وتشهد الأرض ظاهرة القمر العملاق أربع مرات خلال العام الجاري، الظاهرة الأولى كانت في الثالث من يوليو الماضي، ثم الأول من أغسطس الجاري، والثالثة ستكون في الـ31 من الشهر نفسه، وسيكون الأقرب إلى موقع الحضيض خلال عام 2023 بنسبة 97%؛ إذ يصل بُعده عن الأرض إلى 341.257 كيلومترًا، والظاهرة الرابعة ستحدث في الـ29 من سبتمبر المقبل.