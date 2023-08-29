شكرا لقرائتكم ضبط مقيم تنكر بعباءة نسائية في مركز تجاري بالخبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ضبطت شرطة المنطقة الشرقية مقيمًا لتنكره بعباءة نسائية في مركز تجاري بمحافظة الخبر.

مقيم تنكر في عباءة

بدوره، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الشرقية، عبر منشور في منصة إكس، أنه تم ضبط مقيم من الجنسية المصرية، ظهر في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متنكرًا بعباءة نسائية في أحد المراكز التجارية بمحافظة الخبر.

الإجراءات النظامية

وأشار المتحدث الإعلامي إلى أنه جرى ضبطه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.