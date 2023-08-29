شكرا لقرائتكم قصة سجين من ترويج المخدرات للقضبان: فقدت أهم شيء بالحياة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أبدى أحد السجناء عن ندمه لما سولت له نفسه، وسلكه طريق الظلام والترويج للمخدرات في السعودية، لينتهي به الحال اليوم خلف القضبان.

حزن وندم

يقول الشاب بصوت يملؤه الأسى والندم والحزن، خلال مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية- تحفظت على هويته-: إنه بدأ في تعاطي المخدرات في البداية، ثم بدأ يتجه نحو بعض الجرائم الأخرى كالسرقة وغيرها لتوفير أموال من أجل التعاطي، وشراء المخدرات.

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ولفت إلى أن الأمر تطور شيئًا فشيئًا بعد أن كان يلبي رغباته اليومية من شراء مواد التعاطي، أصبح يروج لتلك السموم لتوفير أموال أكثر.

لحظة القبض عليه

وروى الشاب لحظة القبض عليه من قبل رجال الأمن، قائلًا: قلت بروح أنا البيت، بخلص كام شغلة، وأسلم على أهلي وأجي، لعلي طلعت أقابل واحد، رحت قابلته، سلمت واستلمت منه، طبت علي الفرقة.

ثقة الأهل

وكشف الشاب عن تفاصيل أول زيارة أسرته له في السجن عقب القبض عليه، قائلًا: أهلي يوم جوني زيارة أول مرة، هذه الزيارة مستحيل أنساها، يوم قابلت أبوي ماني قادر أحط وجهي بوجهه، وجهي في الأرض، يعني أسود وجهي قدام الناس، حاطط وجهي بالأرض، وأمي قاعدة تبكي.

وأضاف: أهم شيء بالحياة ثقة أهلي، وفقدتها.