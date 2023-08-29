شكرا لقرائتكم درجات الحرارة في السعودية تتحسن خلال أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف خبير الأرصاد الجوية د. خالد الزعاق، أن الأجواء السعودية تشهد تحسنًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة.

وقال خبير الأرصاد والفلك، عبر فقرة برنامجه بقناة العربية: إن الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة يأتي تدريجيًّا وليس بشكل مباشر، حيث ترتفع درجات الحرارة في الربيع تباعًا مع مرور الأيام.

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وتابع الزعاق، أن انخفاض درجات الحرارة يكون في آخر الليل وحال سيطرة البرودة على الليل بشكل كامل يدخل موسم الوسم.

وأردف عبر منشور بموقع إكس، سنحس بتحسن درجات الحرارة من آخر الليل، وحينئذ يبدأ الهبوط التدريج لدجات الحرارة الليلية تباعًا مع مرور الأيام.

أمطار بـ 6 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

رياح نشطة وأتربة

كما تنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل وتبوك.

سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 45 كم/ ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج ومائج مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الأوسط والجنوبي.