شكرا لقرائتكم 100 ألف ريال غرامة تشغيل مخالفي الأنظمة أو التستر عليهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح الأمن العام عقوبة المنشأة التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها عمالة غيرها.

عقوبات ضخمة

وقال الأمن العام في مقطع فيديو عبر منصة إكس: المنشأة التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو استخدامها عمال غيرها، يعرضها للعقوبات التالية:

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غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.

الحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى 5 سنوات.

السجن للمدير المسؤول لمدة تصل إلى سنة، مع الترحيل إن كان وافدًا.

دعم الجهود

وشدد الأمن العام على المتابعين بضرورة أن يكونوا داعمين لجهود الحد من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك بعدم تشغيلهم أو إيوائهم أو نقلهم أو التستر عليهم.