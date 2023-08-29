شكرا لقرائتكم العثور على مفقود الدهو بالرياض متوفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ العثور على مفقود الدهو التابعة لمنطقة الرياض “متوفى”.

مفقود مترجل

وتحرك فريق إنجاد بعد ورود بلاغ عن مفقود مترجل عن مركبته بالقرب من الدهو.

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العثور على المركبة

وأعلن فريق إنجاد أنه عُثر على مركبة المفقود وجاري البحث عنه.

في وقت سابق، كشف فريق إنجاد للبحث والإنقاذ عن حصيلة البلاغات التي تلقاها خلال الأسبوع الماضي فقط.

375 بلاغًا خلال أسبوع

وقال فريق إنجاد: إن عدد البلاغات الواردة للفريق خلال 7 أيام الماضية كالتالي:

– بلاغات المفقودين: 3 بلاغات.

– بلاغات المركبات العالقة في الوحل والرمال: 372 بلاغًا.