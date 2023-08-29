ليبيا.. البحرية تنقذ 149 مهاجراً غير شرعي

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محمد بن مسعود - الدمام - أنقذت البحرية الليبية، أمس، 149 مهاجراً غير شرعي من الغرق بعد تعطل مركبهم على سواحل مدينة صرمان- شمال شرقي ليبيا.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية الليبية، أن المهاجرين من جنسيات مختلفة، مشيراً إلى أنه قُدّم الدعم الصحي لهم، وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

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