فيديو مروع.. لحظة تحطم طائرة هليكوبتر فوق منزل بأمريكا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 أغسطس 2023, 5:30 صباحاً

أصيب شخصان اثنان بجروح جراء تحطم طائرة هليكوبتر مخصصة لعمليات إنقاذ طبية في ولاية فلوريدا الأمريكية، أمس الاثنين. وحسب "سكاي نيوز عربية"، قال مكتب عمدة مقاطعة بروارد، إنه "تم نقل شخصين إلى مستشفى محلي في أعقاب تحطم مروحية إنقاذ" في المنطقة. ولم يتضح على الفور مدى إصابتهما، وكذلك ما إذا كانا على متن المروحية عندما سقطت أم لا. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق لحظة تحطم المروحية المنكوبة، كما أظهرت لقطات أخرى فجوة متفحمة في سقف المبنى الذي تحطمت المروحية فوقه، وأضرارًا جسيمة في هيكله. وأظهر مقطع الفيديو المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، المروحية وهي تحلق مع دخان أسود خلف القسم الأوسط، قبل أن يؤدي عطل تقني إلى خروجها عن السيطرة حيث بدا أن طرف الذيل ينكسر.

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