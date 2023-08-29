انت الان تتابع تمركز هذا نطاقه .. "كراني": اعتدال حراري يسود الأجواء خلال 48 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 أغسطس 2023, 7:27 صباحاً

قال خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، أن اعتدالاً حرارياً يسود الأجواء خلال الـ 48 ساعة المقبلة، خاصة في الشمال والجزأين الأوسط والشمالي من القطاع الغربي. وأوضح "كراني"، أن هذا الاعتدال ناتج عن تحوّل محور الكتلة الحارة وتمركز محورها على الوسطى وغرب الشرقية. وبيّن، عبر حسابه على "إكس" -"تويتر" سابقاً-، أن "تلك الحالة تساعد على ازدياد حالة عدم الاستقرار خاصة على المرتفعات، هذا والعلم لله".

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