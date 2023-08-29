انت الان تتابع مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يستضيف المتقدمين لامتحان الزمالة الإيرلندية في النساء والولادة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
29 أغسطس 2023, 7:30 صباحاً
ينظم مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، الامتحان الثاني للزمالة الإيرلندية للأطباء في النساء والولادة "MRCPI"، يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر 2023م؛ وذلك بعد نجاحه الكبير في تنظيم الامتحان الأول وعدة امتحانات في تخصص الطب الباطني خلال الأعوام الماضية، ويأتي هذا في إطار جهود مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، في تطوير أداء الممارسين الصحيين ورفع مستوى كفاءتهم، وخلق فرص عالية للكادر الطبي في مجال التعليم والتدريب، تماشيًا مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030.
وكان النجاح الكبير الذي حققته المجموعة في تنظيم عدة امتحانات للزمالة الإيرلندية في الطب الباطني، قد مهّدت الطريق نحو توسيع التعاون بينها وبين الكلية الملكية الإيرلندية للأطباء، بإضافة تخصصات جديدة كالنساء والولادة والأطفال؛ وهو الأمر الذي يسهّل على الأطباء الراغبين في نيل الزمالة الإيرلندية، أداء الامتحان دون الحاجة للسفر وتكبد مشاق التنقل.
من جهتها قالت الدكتورة "شازيه مقصود" استشارية أمراض النساء والولادة بمستشفى الدكتور سليمان الجبيب بالريان: إن اختيار الكلية الملكية الإيرلندية لمستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية لتنظيم امتحاناتها للزمالة؛ يؤكد المستوى المتقدم الذي وصلت إليه مستشفيات المجموعة، من حيث توفر البنية التحتية والكفاءات، والمصداقية الطبية، وغيرها من الشروط العالمية، التي أهّلتها لنيْل ثقة تنظيم امتحان واحدة من أفضل وأقوى الزمالات الطبية، التي تحظى بالتقدير والاعتراف عالميًّا، وتتميز بأنها تعمل على تحقيق أعلى المعايير المهنية، والمحافظة عليها في الممارسة الطبية.
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية ترتبط باتفاقيات تعاون مع العديد من الجامعات والكليات، كجامعة جورج واشنطن الأمريكية، التي تم الاتفاق معها على التعاون في مجالات الخدمات المهنية والتعليمية، وتنفيذ برنامج زمالة أكاديمية لطب الطوارئ بالجامعة، وبرامج صحية أخرى، بالإضافة إلى جامعات كندية كويسترن أونتاريو، وكالجاري، وكوين، وتورنتو، وأوتاوا، وجامعات أخرى إقليمية ومحلية.
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