انت الان تتابع القنصلية في هيوستن تدعو السعوديين في فلوريدا للحذر من العاصفة "إيداليا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 أغسطس 2023, 7:41 صباحاً

أهابت قنصلية المملكة في هيوستن، بالمواطنين المتواجدين في ولاية فلوريدا، بضرورة توخي الحيطة والحذر، ومتابعة ما تصدره السلطات الرسمية من تعليمات وإرشادات خاصة بالتعامل مع التغيرات المناخية. وأوضحت القنصلية أن هذا التنبيه جاء إشارة إلى الإعلانات الصادرة من السلطات الرسمية في ولاية فلوريدا بشأن العاصفة الاستوائية "إيداليا" والتوقعات الجوية حيال تأثيرها. كما دعت القنصلية إلى التواصل معها في حال الضرورة والطوارئ على الأرقام (2819178658)، (2819178305)، (2818890570).

كانت هذه تفاصيل خبر القنصلية في هيوستن تدعو السعوديين في فلوريدا للحذر من العاصفة "إيداليا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.