انت الان تتابع اختلال كهربائي ووفاة مفاجئة.. "النمر" يحذّر الرياضيين من المنشطات الستيرويدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 أغسطس 2023, 7:45 صباحاً

حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ الرياضيين، من المنشطات الستيرويدية التي تُستخدَم لتحسين الأداء البدني. وقال "النمر"؛ عبر حسابه على "إكس" -"تويتر" سابقاً-: "ننصح الرياضيين عموماً (الهواة والمحترفين)، بالابتعاد عن المنشطات الستيرويدية التي تُستخدَم لتحسين الأداء البدني، وزيادة كتلة العضلات". وأوضح أن المنشطات الستيرويدية -في هذه الحالة- تزيد احتمالية ضعف عضلة القلب، والاختلال الكهربائي، والوفاة المفاجئة.

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