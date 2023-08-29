"المغربي": "المملكة تحظى بِثروة عقارية رقمية لا يُستهان بها"

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محمد بن مسعود - الدمام - هنَّأ الرئيس التنفيذي لِشركة "روابط العقارية" سعد المغربي، عموم ممثلي القطاعَين العقاري والإسكاني العام والخاص، ومواطني المملكة الذين يتطلعون للاستفادة من خدمات الأتمتة العقارية التي يزهر بها القطاع؛ لا سيما أن وزارة العدل قد بدأت خطوة إضافية في هذا الجانب، في يوم الأحد 27 أغسطس 2023؛ حيث دشَّن معالي الوزير الدكتور وليد بن محمد الصمعاني منصة "البورصة العقارية" التي تمنح المُهتمين بِآخر تطورات القطاع، استفادةً أكبر من الخدمات العقارية عبر حزمةٍ واسعةٍ تُمكِّنهم من متابعة حال السوق بشكلٍ مباشر، والانتفاع بِخدمات الرهون العقارية، ودمج وفرز وتحديث الصكوك، علاوةً على البيع والتداول العقاري؛ عبر خطواتٍ مُيسَّرة، وباستخدام الهوية العقارية.

وأشاد "المغربي" بالجهود المبذولة من قادة القطاع العقاري في إثراءه رَقميًّا، والارتقاء بِمخرجاته بِما يُحقّق الشفافية والموثوقية، مُؤكدًا أن تعدُّد المنصات الرقمية للِقطاع العقاري سيخدم بِلا شكّ مُستفيديه بِشكلٍ إيجابيّ، وسيبقيهم على إطلاع دائم بِحالة الحِراك العقاري المحلي، خصوصًا أن المنصة جاءت وليدة تعاونٍ مُثمرٍ بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبنك المركزي السعودي، مُعتبرًا أن هذه الخطوة تأتي تأكيدًا على أن المملكة، اليوم، تحظى بِثروةٍ عقاريةٍ رَقميةٍ لا يُستهان بِها.

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