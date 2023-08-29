انت الان تتابع بعد تداول أنباء عن اقتراب رحيله.. "تاليسكا" يوجّه رسالة لجماهير النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حسم البرازيلي أندرسون تاليسكا نجم نادى النصر، موقفه من الأخبار المتداولة خلال الأيام الماضية عن اقترابه من مغادرة النادي السعودي بموسم الانتقالات الجاري.

وذكرت تقارير صحفية خلال الأيام الماضية، أن مسؤولي النصر يدرسون بيع عقد تاليسكا، مشيرة إلى أن لويس كاسترو مدرب الفريق يرغب في الاستغناء عن خدماته، والبحث عن بديل.

وكتب تاليسكا، في حسابه الشخصي عبر موقع "إكس": "يا جمهور النصر، يا مَن تحبون هذا النادي، توقفوا عن تصديق الأخبار الكاذبة، جدّدت للفريق حتى 2026، ولا يوجد سببٌ لترك النادي".

وأضاف اللاعب البرازيلي: "لا أتفاوض مع أحد، النادي ليست لديه نيّة للسماح برحيلي، لأنه لا يوجد سببٌ، والأرقام لا تكذّب، أنا سعيدٌ هنا، لا أريد الذهاب إلى أي مكان".