"أمانة جدة" ترفع 155 ألف م3 مخلفات وتزيل 7 آلاف لوحة مخالفة خلال يوليو

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 أغسطس 2023, 10:34 صباحاً

كشفت أمانة جدة عن جهودها في أعمال النظافة خلال شهر يوليو للعام الحالي. وبيّنت الأمانة من خلال إنفوجرافيك نشرته اليوم، أنه تمّ رفع ما يقارب 155 ألف م3 من المخلفات و208 آلاف م2 تمّ تنظيفها من طرق المشاة، وما يقارب 60 ألف م3 من المخلفات ذات الحجم الكبير. وأضافت الأمانة أنها أزالت أكثر من 7 آلاف من اللوحات الإعلانية المخالفة، وقامت بتطهير وتنظيف ما يقارب 640 كم2 من الطرق والشوارع الرئيسة والفرعية.

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