انت الان تتابع المسابقات تحدد مواعيد مباريات دوري روشن حتى الجولة الحادية عشرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت إدارة المسابقات بالرابطة اليوم الثلاثاء 29 أغسطس، مواعيد وأماكن إقامة المباريات لستِّ جولات، من الجولة الـ6 وحتى الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي 2023- 2024، مع التأكيد على تحديد مواعيد الجولات المتبقية من الجولة الـ12 حتى الجولة الـ16، في وقت لاحق، بعد صدور جدول مباريات دور الثمانية من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

كانت هذه تفاصيل خبر المسابقات تحدد مواعيد مباريات دوري روشن حتى الجولة الحادية عشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.