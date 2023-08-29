شكرا لقرائتكم شركة البحر الأحمر وتخصصي تبوك ينفذان فرضية هبوط طائرة إخلاء طبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استقبل مهبط مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك صباح أمس طائرة هليكوبتر تابعة لشركة البحر الأحمر الدولية, في إطار إجراء ” فرضية هبوط طائرة إخلاء طبي”.

تعزيز التعاون المشترك

الفرضية جاءت في إطار تعزيز التعاون المشترك بين المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك وشركة البحر الأحمر الدولية من أجل قياس جاهزية الفِرَق الطبية والإسعافية، والكوادر المشاركة للتعامل مع مثل هذه الحالات.

قد يهمّك أيضاً

تجهيزات كبيرة متميزة

ويُعتبر مهبط مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك أحد أهم المهابط للطيران العمودي بالمنطقة ؛ حيث يتمتع بمواصفات، وموقع، وتجهيزات كبيرة ومتميزة، إضافة إلى كوادر مؤهلة ومدربة على استقبال الحالات الإسعافية.