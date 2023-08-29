انت الان تتابع "الشؤون الإسلامية" تنقل مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية عبر "سناب شات" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 أغسطس 2023, 1:00 مساءً

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بالأمانة العامة للمسابقة المحلية والدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ43 والمقامة بالمسجد الحرام، في نقل وتغطية فعاليات المسابقة والخدمات المقدمة للمشاركين عبر حسابها في تطبيق "سناب شات" لمواكبة الإعلام الجديد والتقنية الحديثة. ويُعنى الحساب بنشر أخبار ومناشط المسابقة، وتسجيل التلاوات وجميع الفعاليات المصاحبة لها، كما يعرض وقائع استضافة المشاركين منذ وصولهم حتى مغادرتهم، ويتخلل ذلك زيارات للمعالم التاريخية في مكة المكرمة، إضافة إلى نقل مشاعر المشاركين، وإتاحة الفرصة لذويهم في بلدانهم لمتابعتهم أثناء المسابقة. وتشتمل المنشورات على صور ومقاطع مرئية وتقارير مرئية وإنفوجرافيك، وحظيت فعاليات المسابقة بمشاهدات عالية عبر حساب الوزارة في سناب شات الذي يحمل عنوان (SAUDI_MOIA)؛ لمواكبة الإعلام الجديد والتقنية الحديثة والاستفادة منها في نقل وقائع هذه المسابقة الدولية التي تحمل اسم المؤسس الملك عبدالعزيز، وبرعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. ويشارك في الدورة الحالية 166 متسابقاً من 117 دولة من مختلف دول العالم.

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