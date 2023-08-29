انت الان تتابع تحضيرًا لكأس آسيا.. معسكر "نيوكاسل" المهمة الأولى لمدرب الأخضر "مانشيني" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 أغسطس 2023, 1:25 مساءً

يبدأ المدرب الإيطالي "مانشيني" مهامه في قيادة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، من المعسكر الإعدادي القادم الذي سيقام في مدينة نيوكاسل الإنجليزية، خلال فترة أيام الفيفا الدولية لشهر سبتمبر المقبل، وذلك ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي ستقام في دولة قطر في شهر يناير المقبل. مباريات ودية ومن المقرر أن يخوض "الأخضر" بمعسكره الذي سيقام خلال الفترة من 3 إلى 12 سبتمبر الجاري مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كوستاريكا في الثامن من سبتمبر، وستكون الثانية أمام منتخب كوريا الجنوبية في الثاني عشر من الشهر نفسه، وستلعب كلا المباراتين الوديتين على "ملعب سانت جيمس بارك"، الملعب الخاص بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي. ووقّع المدرب الإيطالي أمس الاثنين في الرياض، عقد تدريبه للأخضر مع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، يتولى بموجبه الإشراف الفني على المنتخب حتى عام 2027 . مباريات ودية

كانت هذه تفاصيل خبر تحضيرًا لكأس آسيا.. معسكر "نيوكاسل" المهمة الأولى لمدرب الأخضر "مانشيني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.